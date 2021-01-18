Resulayn'daki bombalı saldırıya 9 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye´nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen, 2 çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili, 9 kişi gözaltına alındı.
Ceylanpınar ilçesi ile sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, 2 Ocak´ta patlayıcı yüklü bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamada bölgede bulunan 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyuran Şanlıurfa Valiliği´nce yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:
"Valiliğimiz koordinasyonunda jandarmamız tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca başlatılan çalışmalar sonucunda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli şahıs yakalanmış ve alınan ilk ifadelerinin ardından Resulayn Savcısı´nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak başlatılan tahkikat devam etmektedir." DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-01-18 21:59:42
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