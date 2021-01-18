Tel Abyad´da terör örgütü PKK/YPG´nin patlayıcıları ele geçti

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/YPG´nin bombalı saldırılarda kullanmak üzere havan mühimmatlarıyla güçlendirilmiş, 78 kilo patlayıcı ele geçirildi.
Şanlıurfa Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Tel Abyad ilçesinde havan mühimmatlarıyla güçlendirilmiş 78 kilo patlayıcı ele geçirildi. Tel Abyad´a bağlı Suluk beldesinde bulunan bir evin ve bahçesinde toprak altına gizlenmiş sandıklar içinde 6 havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 78 kilo el yapımı patlayıcı, 6 anahtar sistemi ve 6 kapsül ele geçirildi. İnceleme işlemlerinin ardından patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi. Yerel adli makamlarca patlayıcılarla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-01-18 22:02:37
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