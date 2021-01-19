Siverek´te kar yağışı etkili oluyor

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kırsal bölgelerde yer yer 20 santimetreyi bulan kar, ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Güne kar yağışı ile uyanan Siverekli vatandaşlar kar sevincini yaşarken, bazı vatandaşlar ise parklarda kar topu oynayarak eğlendi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-01-19 10:44:25



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