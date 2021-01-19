Kazancı Bedih mezarı başında anıldı

– Türkiye’nin önemli gazelhanlarından olan ve Kazancı Bedih adıyla tanınan Bedih Yoluk vefatının 17'nci yılında memleketi Şanlıurfa’daki mezarı başında anıldı.

Türkiye’nin ünlü gazelhanlarından biri olan ve Kazancı Bedih adıyla tanınan Bedih Yoluk, Şanlıurfa’daki mezarı başında anıldı. Bediüzzaman Aile Mezarlığındaki anma programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kazancı Bedih Lisesi öğrencileri ve Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ile sevenleri katıldı. Ünlü gazelhan, dualarla anıldı.

Anma töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Kendisini ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Kazancı Bedih bütün Urfa’daki gazelhanların üstat olarak kabul ettiği, pir olarak kabul ettiği, hiç kimsenin üzerinde tartışma yapmadığı bir isim. Bazen söylenir, bazen ağızdan kulağa gelir ama Kazancı Bedih gönülden söyledi, gönülleri etkiledi. Bazı zamanlarda ben Urfa dışındayken diyorlardı söylediğini çok anlamıyoruz ama hüzünleniyoruz, etkileniyoruz. Çünkü o gönülden söylüyor, gönül onun tercümesini yapmış oluyor. Şanlıurfa dışına çıktığımda bana en çok şunu derlerdi, Kazancı Bedih’in yeni bir kaseti çıkmışsa lütfen bize getir derlerdi. Sesi gibi hayatı da çok düzgündü. Kendi emeği ile çalışır kazanırdı. Bu nedenle Urfalıların ve kendisini tanıyanların hepsinin gönlüne girmişti. Bugün inşallah onu rahmetle anıyor, mekanı cennet olsun diyoruz” diye konuştu.

Ünlü gazelhanın ismini taşıyan Kazancı Bedih Lisesi öğrencileri de mezarı başında dua etti. Kazancı Bedih ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004’te Balıklıgöl yakınındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

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