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Göbeklitepe beyaza büründü

İHA

Göbeklitepe beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Şanlıurfa merkezinin yüksek bölgeleri dışında Siverek, Halfeti ve Viranşehir ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen tarihi ören yeri görsel şölen sundu.

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