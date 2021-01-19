Göbeklitepe kar altında kaldı

Emekli maaşları ne kadar

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da etkili olan kar yağışının ardından kentin simgelerinden Göbeklitepe beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

Siverek ve Viranşehir ilçesinde kardan kapanan bazı kırsal mahalle yollarında ise belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-01-19 15:42:28



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