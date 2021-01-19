Siverek’te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlayan kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan 2 kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Nedim P. yönetimindeki 34 ZP 1659 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, SiverekDiyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde Ahmet K. yönetimindeki 44 LN 516 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Nedim P ile araçta bulunan Fesih Ç. ve Turan O. yaralandı. Başka bir kaza ise SiverekKaracadağ karayolunda meydana geldi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgede 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta hasar meydana geldi.

Karayolları ekipleri ana yollarda ve kapanan köy yollarında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

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