Ailesi, 4 aydır kayıp olan Safiye'nin bulunmasını istedi



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, Safiye Karadağ´dan (29) 4 aydır haber alamayan ailesi, kızlarının bulunmasını istedi.

Siverek'ten geçen yıl Ekim ayında tarım işçiliği yapmak için Diyarbakır´a giden Karadağ ailesinin çocuklarından Safiye, ortadan kayboldu. Aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, Safiye Karadağ'a ulaşamadı. Karadağ ailesi, 4 aydan beri kayıp olan kızlarının bulunması istedi.

Kızının kaybolduğundan bu yana hiçbir haber alamadığını anlatan Abbas Karadağ, "Kızımı aramadığım yer kalmadı. Savcılık, emniyet ve jandarmaya başvuruda bulunduk, ancak aradan 4 ay geçmesine rağmen henüz bir haber alamadık. Devlet yetkililerinden hayatından endişe ettiğim kızımı bulmalarını istiyorum" dedi.

Safiye Karabağ'ın ağabeyi Adnan Karadağ da kız kardeşinin kaçılmış olmasından endişe duyduklarını belirterek, "Kardeşimi çok merak ediyoruz. Kaçırılmasından şüpheleniyorum. Ancak, neredeyse haber alalım, iyi olduğunu bilelim bize yeter" diye konuştu.

Safiye'nin annesi Gazal Karadağ da fotoğrafına bakarak gözyaşı döktüğü kızının eve dönmesini beklediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-01-19 15:50:24



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