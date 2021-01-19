Siverek´te, 8 yıldır aranan cinayet zanlısı ahırda yakalandı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 8 yıldır aranan Levent Kurat, jandarma tarafından gizlendiği ahırda yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Levent Kurat'ın ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Konurtepe Mahallesi'nde gizlendiğini saptadı. Bunun üzerine mahallede arama yapan ekipler, Kurat'ı gizlendiği ahırda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-01-19 16:12:47



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