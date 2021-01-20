Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)

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YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ'un hayatını kaybettiği yangında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu arada, yangında yaralanan Serpinli'nin eşi Merve ve kızı Lina'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-01-20 12:42:16



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