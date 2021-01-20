Yangında ölen uzman çavuş ile oğlu törenle memleketlerine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangında ölen uzman çavuş ile oğlu törenle memleketlerine uğurlandı

İHA

Yangında ölen uzman çavuş ile oğlu törenle memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ile 4 aylık oğlu, törenle memleketleri Çorum'a gönderildi.
Olay, gece saat 00.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre evdeki mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrası evin bulunduğu kattaki pencere, klima motoru ve beton parçaları yerinden koptu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangını söndürerek içeride bulunan anne, baba ve 2 çocuğu kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasından çıkartılan Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Merve Serpinli ile kızının tedavisine ise devam ediliyor.

Baba oğul törenle memleketine uğurlandı
Yangında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törende, saygı duruşu, özgeçmişinin okunması ve duaların edilmesini sonrası Uzman Çavuş Serpinli ile oğlunun tabutu cenaze aracına konularak memleketleri Çorum’a uğurlandı. Tabutlara sarılan Serpinli’nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile aile yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da kar sevinci İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kar sevinci İşçiler önce temizledi sonra ...
Şanlıurfa´da ekipler, yolları açtıktan sonra kar topu oynadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da ekipler, yolları açtıktan sonra kar topu ...
Balıklıgöl beyaza büründü
YEREL HABERLER Balıklıgöl beyaza büründü
Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ...
Marangozlar ve mobilyacılara tapu dağıtıldı
YEREL HABERLER Marangozlar ve mobilyacılara tapu dağıtıldı
Şanlıurfa beyaza büründü
YEREL HABERLER Şanlıurfa beyaza büründü
Uzman çavuş ile oğlunun öldüğü yangın kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Uzman çavuş ile oğlunun öldüğü yangın kameraya ...
Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı
YEREL HABERLER Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı
Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ...
Suruç’ta tüp patladı, uzman çavuş ile oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Suruç’ta tüp patladı, uzman çavuş ile oğlu hayatını ...
Şanlıurfa’da karla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da karla mücadele çalışmaları
Barış Pınarı Bölgesindeki çalışmalar istişare edildi
YEREL HABERLER Barış Pınarı Bölgesindeki çalışmalar istişare edildi
Şanlıurfa´da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da husumetli aileler barıştırıldı
Siverek´te, 8 yıldır aranan cinayet zanlısı ahırda yakalandı
YEREL HABERLER Siverek´te, 8 yıldır aranan cinayet zanlısı ahırda ...
Ailesi, 4 aydır kayıp olan Safiye'nin bulunmasını istedi
YEREL HABERLER Ailesi, 4 aydır kayıp olan Safiye'nin bulunmasını ...
Siverek’te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Siverek’te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi
Göbeklitepe kar altında kaldı
YEREL HABERLER Göbeklitepe kar altında kaldı
Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi
Karaköprü'de karla mücadele
YEREL HABERLER Karaköprü'de karla mücadele
Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları
Göbeklitepe beyaza büründü
YEREL HABERLER Göbeklitepe beyaza büründü
Kazancı Bedih mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Kazancı Bedih mezarı başında anıldı
Şanlıurfa’da yeni yılda fıstık fidanı satışları iki katına çıktı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yeni yılda fıstık fidanı satışları iki ...
Türkiye’nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da kar sevinci Kar yağdığını gören büyükler dua etti, çocuklar ise kartopu oynadı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da kar ...