Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (3)



UZMAN ÇAVUŞ VE OĞLU, TÖRENLE ÇORUM´A UĞURLANDI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yangında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Uzman Çavuş Serpinli'nin babası Aycan annesi Songül, eşi Merve ile silah arkadaşları katıldı.

Törende oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Songül Serpinli, 'Yaktın beni' diyerek gözyaşı döktü. Yangından yaralı olarak kurtulan uzman çavuşun eşi Merve Serpinli ise Asil Göktuğ bebeğin tabutuna kapanarak, "Daha sütün duruyor. Kokuna dayanamıyorum" diye ağıtlar yaktı.

Saygı duruşu ve yapılan duaların ardından Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile oğlu Asil Göktuğ'un cenazeleri, memleketleri Çorum´a uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-01-20 16:13:40



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