Bozova cazibe merkezi haline gelecek Bozova'da son iki yılda hizmet atağı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaklaşık 2 yılda hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeler, kenti kısa sürede cazibe merkezi haline getirdi.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde son 2 yılda bir çok yenilik gerçekleştirildi. AK Partinden Belediye Başkanı seçildikten sonra çalışmalara başlayan Suphi Aksoy, seçim öncesi verdiği sözlerin yanı sıra yeni projeleri de hayata geçirerek ilçeyi özlemini çektiği hizmetlere kavuşturuyor. Sosyal yaşam alanlarının yanı sıra üst yapı ve imara da el atan Aksoy, Büyükşehir Belediyesiyle birlikte hayata geçirmeye çalıştığı sahil yoluyla kenti turizm alanında da atağa geçirmeye çalışıyor.

Seçimden sonra gençlere verdikleri sözleri yerine getirmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını söyleyen Suphi Aksoy, “Söz vermiştik, sözümüzde de durduk. Sözümüzde durmamızın en büyük nedeni de biz seçimden önce gençlerimize söz vermiştik. Kapalı spor salonu sözü verdik, inşallah önümüzdeki günlerde temelini atarız. Gençlik merkezi demiştik, şu anda inşaatı bitmek üzere. Yarı olimpik yüzme havuzu da bitmek üzere. Tabi sadece bunlar değil, birkaç halı sahayı da hayata geçirdik. Kırsalda da Güneydoğuya hitap eden bir hayvan pazarımız var. Birkaç ay önce ihalesini yaptık ve şu an inşaatı devam ediyor. İlçemize üstü kapalı, modern bir hayvan pazarı kazandıracağız. Bunu Yaylak kırsal mahallesinde yapıyoruz” dedi.

Kent nefes almaya başladı

Bozova’ya hem güzel bir meydan hem de içerisinde yürüyüş yolu ile bisiklet yolu olan güzel bir park kazandırdıklarını söyleyen Aksoy, “İlçe merkezimizde ise yürüyüş yolu, bisiklet yolumuz. Hem gençlerimizin, hem ablalarımızın hem de yaşlılarımızın gidip dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği güzel bir yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve park kazandırdık. Bunu da dere yatağını düzenleyerek yaptık. İlçemize güzel bir meydan kazandırdık. Toplantılar yaptık, kamulaştırma yaptık. Bir çok arkadaşımız eğer bu Bozova’ya faydalıysa bize de ne düşerse yapmaya hazırız dediler. Biz de orayı kamulaştırdık. Tabi bir yeri yıkarken yerine daha güzelini yapmak lazım. Biz de oraya bir meydan, bir park yaptık. Meydanda kitap otağımızı yaptık. Anfi benzeri güzel bir şey yaptık. Ne yazıkki yaklaşık bir yıldır pandemi yakamızdan düşmüyor. İnşallah pandemiden de kurtulup burada güzel programlar yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Sosyal alanlar oluşturuyoruz

İlçede gençler ile birlikte kadın ve erkeklerin faydalanabileceği projeleri hızlıca hayata geçirdiklerini söyleyen Aksoy, “Tabiki bunlar çok az çünkü ilçemizde daha önce hiçbir şey yapılmamış. Bir soğuk hava deposu ihalesi yaptık. O da devam ediyor ama yarıladık sayılır. Üzerine ise bir bayan ve bir erkek olmak üzere kültür merkezi yapacağız. İlk göreve geldiğimizde Bozova’yı nasıl güzelleştiririz düşüncesiyle güzel bir ışıklandırma yaptık. İlçeye hem Adıyaman hem de Şanlıurfa’dan gelindiğinde güzel bir görüntü oluştu. Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp ilçemize güzel bir kütüphane kazandırmayı amaçladık. Yeri biz tahsis ettik. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bizi kırmadı ve orası da bitmek üzere. Yaklaşık bin 500 metrekare alanda güzel bir kütüphanedir. Okullar bölgesinde yapılıyor. Gençlerimiz gidip orada kitap okuyabilecek” şeklinde konuştu.

İmar revizyonu kenti yaşanır hale getirdi

Dar olan cadde ve sokakları genişlettiklerini belirten Başkan Aksoy, “Burada en önemlisi imar revizyonunu yaptık. 2011 yılında burada iki katlı bir imar yapılmış, 6 metrelik 12 metrelik küçük yollar yapılmış. Yaklaşık 10 yıldır oraya bir inşaat yapılmadı. Neden? Hem bedeli yüksek hem de 2 katlı evler kurtarmaz diye. Biz bunun için de Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Hem Büyükşehir Belediyesi İmar Başkanlığı hem de bizim meclis üyelerimiz bize yardımcı oldular. Bu şekilde yola çıktık. Yaklaşık 8, 9 ay önce bu işe başladık ve bundan bir ay önce de bunu bitirdik. 6 metrelik yolları 12’ye, 12 metrelik yolları ise 25 metreye çıkarttık. Şu anda çok güzel bir imar yerini Bozova’ya kazandırdık. Bu yaklaşık 950 dönümlük bir yer. Bana sorarsanız ikinci bir Bozova’yı kazandırmış olacağız. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sahil yolu projesi Bozova’yı cazibe merkezi yapacak

İlçeye daha yapılacak çok şey olduğunu belirten Aksoy,”Şu anda sahil yolu projesini yapıyoruz. Geçen gün Büyükşehir Belediyesi ile oturup eksikliklerine baktık. Birkaç ay sonra Allah izin verirse onun da ihalesi yapılacak, onu da inşallah tamamlayacağız. Bir buçuk dönümlük bir sahil yolunda yürüyüş yolu, bisiklet yolu, araçların kullanabileceği bir yol, otopark, oturulacak, çay içilecek, suyu seyredecek alanlar olacak. Balıkçıları da unutmadık ve orada olta ile balık tutulabilecek birkaç yer yapacağız. Bizim avantajımız il merkezine çok yakın olmamız. Eğer Şanlıurfa’da bir sahil yolu yapılacaksa bunun en güzel yeri Bozova’dır. Burası bir sahil kentidir ama orada yapacağımız işleri izinsiz yapmamız mümkün değil, bizim böyle bir düşüncemiz de yok. Önümüzde bazı engeller var, inşallah onlarla da görüşüp bu engelleri kaldıracağız çünkü bizim niyetimiz hizmettir. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizle, Gençlik ve Spor Bakanımızla beraber gittiğimizde orada güzel bir gençlik kampı kazandırdık. Daha önce süren bir süreçte yanlış değilsem 25 milyon liraya yakın bir ödenek çıktı. Türkiye’nin her yerinden gençler gelip burada kamp yapacak. Bence bu gerçekten Şanlıurfa’ya, Bozova’ya kazandırılan en büyük projelerden biridir. Burası sahil kentidir. Burada yapılacak çok güzel şeyler var” dedi.

Elimizi taşın altına koyacağız

İlçenin gelişmesi için her zaman çalışacaklarını söyleyen Aksoy, “Toplam 2 yılda verdiğimiz sözlerin yüzde 60’ını tuttuk. Hepsi tamamlanmak üzere. Kalan projelerimizin üstüne yeni projeler katıp ilçemizin gelişmesi için çalışmamız lazım. Bizim ilçemiz için ne kadar pandemi var desek de pandemiye bakmayacağız, çalışmalarımıza bakacağız. Hem parti olarak, hem belediyse başkanı olarak hem de bu ilçenin bir vatandaşı olarak ne gerekiyorsa yapacağız ve elimizi taşın altına koyacağız” ifadelerini kullandı.

Kırsalın sorunlarını hızlı bir şekilde çözüyoruz

Kısralda ekiplerinin çalışmalarını yürütmeye devam ettiğini belirten Aksoy, “Kırsalda altyapı büyükşehire ait ama ben buna bakmam, büyükşehir küçük şehir biz hep biriz çünkü hem partimiz birdir, hem bu yola beraber çıkmışız. Bize ne düşerse birbirimize yardımcı oluruz. Şu ana kadar yaklaşık 260 bin metrekare parke taşımızı kırsal mahallelerde erittik. Bu da hemen hemen 13 mahallemizi parke taşı yaptık. Şu anda Kargılı mahallemizde parke taşı çalışmamız devam ediyor, Arpalı’da devam ediyor. Biz sadece bir mahallede değil, birkaç mahallede aynı anda devam ediyoruz çünkü benim hedefim Allah izin verirse 5 yılın sonunda muhtarlık olan bütün mahallelerimizi bitirmek. Tahminimce yüzde 10 gibi bir oran kalacak ama eğer devam edersek yüzde 10 değil kalan bütün mezraları da bitirmeyi düşünüyoruz ama buradaki hedefimiz kalan sürede yani 3 yıl içerisinde muhtarlık olan bütün mahalleleri bitirmek istiyoruz. Şu anda kırsalda çalışan birkaç ekibimiz var. Yaslıca Mahallesinde de bozulan yerlerimizi yeniden yapıyoruz. Bunların dışında kırsalda çalışan bizim stabilize ekibimiz de var. Onlar da yaz kış demeden çalışıyor. Normalde mahalle içi yollar bize ait ama ihtiyaç duyulduğu takdirde Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere beraber bu işleri yapıyoruz” diye konuştu.

