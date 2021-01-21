Şanlıurfa’da 163 yatırım projesinden 59’u tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 163 yatırım projesinden 59’u tamamlandı

İHA

Şanlıurfa’da 163 yatırım projesinden 59’u tamamlandı

Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı Ocak dönemi değerlendirme toplantısında tamamlanan ve planlanan kamu yatırımları hakkında kamu kurum kuruluşu yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulunuldu.
Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı Ocak dönemi değerlendirme toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında valilik konferans salonunda yapıldı. Devam eden, tamamlanan ve planlanan kamu yatırımları hakkında kamu kurum kuruluşu yetkililerinin bilgi verdiği toplantıda, belediye başkanlıkları ile meslek kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Toplantı açılışında bir değerlendirme yapan Vali Erin, 2021 yılı Ocak dönemi itibariyle, Şanlıurfa’da 163 yatırım projesi yürütüldüğünü ve bu projelerin toplam bedelinin 7 milyar 373 milyon 944 bin 825 TL olduğunu söyledi. Toplam proje bedelinin 3 milyar 791 milyon 232 bin TL’sinin harcandığını ve dönem sonu itibariyle nakdi gerçekleşmenin yüzde 49 olduğunu belirten Vali Erin, 20 Ocak 2021 tarihi itibariyle 163 projeden 59’unun tamamlandığını açıkladı. İldeki yatırımların genel olarak, ulaştırmahaberleşme, tarım ve enerji sektöründe yoğunlaştığını kaydeden Vali Erin, toplam proje bedelinin yüzde 62,51’inin ulaştırma ve haberleşme, yüzde 15,57’sinin tarım, yüzde 2,55’inin enerji ve yüzde 19,37’sinin diğer sektörlere ait olduğunu söyledi. Vali Erin’in açıkladığı 163 yatırım projesinin 38’i Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, 25’inin Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğüne, 22’sinin TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğüne, 19’unun Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne, 12’sinin İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, 8’inin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 7’sinin Harran Üniversitesi Rektörlüğüne, 6’sının İl Sağlık Müdürlüğüne, 4’ünün Ceylanpınar Belediyesine ve 22’sinin diğer kurumlara ait olduğu belirtildi. Vali Erin’in değerlendirmelerinin ardından, belediyeler yatırımcı kurumlar projeleri hakkında bilgi vererek koordinasyon kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Erin’den korona virüs ve afet yönetimi değerlendirmesi
YEREL HABERLER Vali Erin’den korona virüs ve afet yönetimi ...
Bozova cazibe merkezi haline gelecek Bozova'da son iki yılda hizmet atağı
YEREL HABERLER Bozova cazibe merkezi haline gelecek Bozova'da son ...
Türkiye'nin en büyük çiftliğinde günde 80 ton süt elde ediliyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük çiftliğinde günde 80 ton süt ...
Karda mahsur kalanları ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalanları ekipler kurtardı
Şanlıurfa’da karla mücadele havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da karla mücadele havadan görüntülendi
Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (3)
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ...
Yangında ölen uzman çavuş ile oğlu törenle memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Yangında ölen uzman çavuş ile oğlu törenle ...
Şanlıurfa'da kar sevinci İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kar sevinci İşçiler önce temizledi sonra ...
Şanlıurfa´da ekipler, yolları açtıktan sonra kar topu oynadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da ekipler, yolları açtıktan sonra kar topu ...
Balıklıgöl beyaza büründü
YEREL HABERLER Balıklıgöl beyaza büründü
Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ...
Marangozlar ve mobilyacılara tapu dağıtıldı
YEREL HABERLER Marangozlar ve mobilyacılara tapu dağıtıldı
Şanlıurfa beyaza büründü
YEREL HABERLER Şanlıurfa beyaza büründü
Uzman çavuş ile oğlunun öldüğü yangın kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Uzman çavuş ile oğlunun öldüğü yangın kameraya ...
Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı
YEREL HABERLER Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı
Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ...
Suruç’ta tüp patladı, uzman çavuş ile oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Suruç’ta tüp patladı, uzman çavuş ile oğlu hayatını ...
Şanlıurfa’da karla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da karla mücadele çalışmaları
Barış Pınarı Bölgesindeki çalışmalar istişare edildi
YEREL HABERLER Barış Pınarı Bölgesindeki çalışmalar istişare edildi
Şanlıurfa´da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da husumetli aileler barıştırıldı
Siverek´te, 8 yıldır aranan cinayet zanlısı ahırda yakalandı
YEREL HABERLER Siverek´te, 8 yıldır aranan cinayet zanlısı ahırda ...
Ailesi, 4 aydır kayıp olan Safiye'nin bulunmasını istedi
YEREL HABERLER Ailesi, 4 aydır kayıp olan Safiye'nin bulunmasını ...
Siverek’te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Siverek’te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi
Göbeklitepe kar altında kaldı
YEREL HABERLER Göbeklitepe kar altında kaldı