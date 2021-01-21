Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)SURİYE'den Türkiye'ye giriş yapmak için Şanlıurfa´daki Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş ağızları bantlı 4 kuzu ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Kontroller sırasında otomobilin ön ve arka kısımlarından ses geldiği belirlendi. Detaylı inceleme yapan ekipler, otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş, ses çıkarmaması için ağızları bantlanmış 4 kuzu tespit edildi. Kuzular bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Akçakale Mustafa KANLI

2021-01-21 16:13:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.