Babasının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bıçak zoruyla babasının telefonunu gasp eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre A.Ç. isimi şahıs, babası F.Ç.’den para istedi. Babası para vermeyince dışarı çıkan şahıs, bir süre sonra tekrar eve gelip kırdığı pencereden içeri girdi. İçeride babasıyla karşılaşan A.Ç., bıçak zoruyla babasının telefonunu gasp ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Babasının şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şahıs emniyetteki işlemelerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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