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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da okul onarımı için protokol imzalandı

İHA

Şanlıurfa’da okul onarımı için protokol imzalandı

Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Katar Hayır Derneği arasında, Şanlıurfa İlinde yapılacak okul rehabilite çalışmalarına yönelik bir protokol imzalandı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile Katar Hayır Derneği temsilcisi Muhammed Ouahi katıldı. Katar Hayır Derneğinin dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahibi insanların imdadına koştuğunu ve Suriye’de yaşanan sıkıntılı süreçte Türkiye’ye sığınan Suriyeli kardeşlerine de yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Muhammed Ouahi, “Bu faaliyetleri, bağışçılarımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız çalışmaları örnek göstererek, yeni bağışların sağlanması amacıyla hayırseverleri de Şanlıurfa’ya davet edip, yapılan işleri gösteriyoruz. Bu hayır hizmetlerini yürütmemizde bizlere destek olan Sayın Vali Abdullah Erin başta olmak üzere diğer yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.
Suriye’nin yaşadığı bu zor süreçte, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elinden geleni yaptığını belirten Vali Erin de Suriyeli muhacirlere destek olma anlamında Türkiye’nin yanında yer alan ülke ve kuruluşların desteğinin çok anlamlı olduğunu söyledi.
Katar ve Türkiye halkının ve liderlerinin, insanlığın yüz karası Suriye meselesine yaklaşımı ve insanlara desteğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Erin de, “Bu vesile ile Katar Hayır Derneğine, yöneticilerine, hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
İmzalanan protokole göre Katar Hayır Derneği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği okulları rehabilite ederek, mevcut eğitim faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sağlayacak. Hem Türk hem de Suriyeli öğrencilerin eğitim öğretim alanlarının kullanılabilirliğini artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla seçilen okulların altyapısı güçlendirilecek.

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