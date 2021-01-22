Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

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Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik merkez ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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