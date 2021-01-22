Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı

65 yaş üstü ve 20 yaş altı cumaya gidebilir mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. idaresindeki 63 ZY 686 plakalı Renault marka otomobil, Mehmet Emin T. idaresindeki 63 HT 320 otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden Ahmet, İslim, Sevgi, Mustafa ve Muhammed Arda Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.