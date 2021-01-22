Güllübağ mahallesine 6 bin metrekarelik park kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi yemyeşil ilçe parolasıyla yeşil alan oranını artırmak için yeni park yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler ekipleri Güllübağ mahallesine kazandırılacak olan 6 bin metrekarelik parkın yapımını sürdürüyor

Değişen ve hızla büyüyen Karaköprü'de, vatandaşların daha modern yaşam alanlarına kavuşmaları adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, Güllübağ Mahallesine 6 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor. Güllübağ'da yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, oyun sahaları ile oturma grupları bulunuyor. Yemyeşil bir Karaköprü parolasıyla çalıştıklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kişi başına 10 metrekare yeşil alan ile Şanlıurfa'da bu anlamda en iyi ilçeyiz ancak her geçen gün büyüyoruz. Biz bu oranı artırmak adına sürekli yeşil alanlar oluşturmak için uğraşıyoruz. Ekiplerimiz, yeşil alan ihtiyacı olan tüm mahallelerimize yeni parklar kazandırıyor. Güllübağ mahallemizde bu yöndeki ihtiyacı gidermek adına 6 bin metrekare alanda yeni bir park kazandıracağız. Parkımızda çalışmalar bittiğinde donanımlı bir parkı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Güllübağ mahallemize yeni parkımız hayırlı olsun" diye konuştu.

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