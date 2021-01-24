Büyükşehirden 13 ilçeye eşit hizmet

Şanlıurfa merkezi ve kırsal ilçelerde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan grup yollarında stabilize, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün verdiği talimatlar doğrultusunda ilçelere eşit hizmet ulaştırmak için vardiyalı olarak çalışıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Büyükşehir ekipleri, Bozova ilçesi Karacaören Eskin Mahallesi güzergahında stabilize yol yapımına devam ederken Akçakale ilçesi Mavitaş ve Çukurca güzergahında yol bakım onarım çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri ayrıca, Karaköprü ilçesi Göbekli, Bozköy, Özgedik, Geçitköy, Akıncı, İrice güzergahında yol bakım, onarım çalışması başlattı.

Suruç ilçesi Yoğurtçu, Saygın, Hacılar Mahalleleri güzergahında deforme olmuş asfalt söküm, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden ekipler, Birecik ilçesi Güzelyurt güzergahında yağmurdan zarar gören yolda bakım ve şev açma çalışmalarını ise tamamladı.

Siverek ilçesi Aşağı İkizce Göktepe Mahallesi güzergahında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan büz boru üretim tesisinde üretilen boruların uygulama çalışmaları devam ediyor.

Her ilçeye eşit hizmet anlayışıyla Şanlıurfa’nın dört bir yanındaki vatandaşların rahat bir yaşam sürmesi için çalışmalarını yürüten ekipler, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde stabilize, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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