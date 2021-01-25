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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezar almak için biriktirdiği 30 bin lira değerindeki altınını çaldılar

İHA

Mezar almak için biriktirdiği 30 bin lira değerindeki altınını çaldılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 kadın hırsız, girdikleri evden yaşlı adamın mezarlık yeri almak için biriktirdiği 30 bin lira değerindeki altınını çaldılar. Kadın hırsızların kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay ilçenin Hasan çelebi mahallesinde meydana geldi. Apartmanın üçüncü katında ikamet eden 71 yaşındaki Mehmet Küçükkılıç’ın evine kimsenin olmadığı sırada binaya yüzlerini kapatarak giren 4 kadın, evde bulunan 30 bin TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından eşkâlleri tespit edilen kadın hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Evde kimsenin olmadığı sırada hırsızlık yaptılar
Babasının evde olmadığı sırada bayanların eve girerek altınları çaldıklarını ifade eden Sinan Küçükkılıç, "Babamla birlikte aynı evde kalıyoruz. Hırsızlığın yaşanacağı gün sabah ailece mezarlık ziyaretine gitmek için evden çıktık, bir süre sonra babam da bizden sonra evden çıkarak fırına ekmek almaya gitmiş. O sırada binaya yüzlerini kapatarak giren 4 bayan binadaki tüm kapıları kontrol ederek bizim kapıya kadar gelmiş, eve giren bayan hırsızlar evdeki dolapları karıştırarak babamın emekli maaşıyla biriktirdiği 30 bin TL değerindeki 10 ziynet altını alarak evden çıkmışlar. Babam da eve geldiğinde beni arayıp hırsızlık olduğunu söyledi. Eve gelip kontrol ettiğimde hırsızlığın yapıldığını fark ederek polisi aradım, polis ekipleri evde incelemeler yapıp parmak izlerini alıp güvenlik kameralarından bayanların eşkâlini tespit etmek için çalışma başlattı, bizde aile olarak bayanlardan şikâyetçi olduk’’ dedi.
Mezarlık yeri almak için biriktirdiği tüm birikimim çalındı
Yaklaşık 7 yıldır maaşından biriktirip altına çevirdiği birikimini kaybeden 71 yaşındaki BAĞKUR Emeklisi Mehmet Küçükkılıç ise ‘’Çocuklarım torunlarımla birlikte mezarlığa gitmişti bende evden çıkarak bir sokak aşağıda bulunan fırına ekmek almak için çıktım, geri döndüğümde evin kapısı aralıklı bir şekilde açıktı, eve girdiğimde kimseyi bulamadım, odamın içinde bulunan dolapların dağıtıldığını gördüm, dolabın içerisinde BAĞKUR maaşımla aileme mezarlık yeri almak için biriktirdiğim altınların çalındığını fark ettim. Çocukları arayıp durumu anlatınca eve geldiler, polisi aradık polis eve geldi, altınlarımın bulunması için polislerden rica ettim, biz devletimize güveniyoruz, insanların hakkını çalan hırsızlar inşallah kısa sürede bulunur’’ diye konuştu.

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