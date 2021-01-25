Şanlıurfa'da 1 gecede 8 işyerini soyan kişi parkta yakalandı



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, bir gecede 8 ayrı işyerinden hırsızlık yapan Hamza İ. üzerinde, çaldığı ziynet eşyası ve para ile parkta dolaşırken gözaltına alındı. Siverek'in Camikebir ve Haliliye Mahallelerinde 8 ayrı işyerinin soyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler işyerlerinin aynı kişi tarafından soyulduğunu saptadı. Yapılan detaylı araştırmada şüphelinin benzer suçtan çok sayıda sabıkası bulunan ve halen 13 ayrı hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı olan Hamza İ. olduğu belirlendi. Ekipler şüpheli Hamza İ.'yi bir parkta dolaşırken yakaladı. Gözaltına alınan ve üst aramasında çaldığı para ve ziynet eşyaları ele geçirilen Hamza İ., sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-01-25 15:35:09



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