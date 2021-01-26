Haliliye Belediyespor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye Belediyespor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Haliliye Belediyespor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybol Efeler Ligi'nde Haliliye Belediyespor, çarşamba günü konuk edeceği Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Efeler Ligi'nde Haliliye Belediyespor, 27 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te evinde ağırlayacağı Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nı yenerek, düşma potasından uzaklaşmak istiyor. Şanlıurfa'daki 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda başantrenör Aykut Lale gözetiminde antrenman yapan Haliliye Belediyespor, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı yenerek, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Eksik sporcusu bulunmayan Haliliye Belediyespor, zamanı en iyi şekilde iyi değerlendirerek puanlar almayı hedefliyor.

"Sezon başında yanlış işler yapılmış"
Açıklamalarda bulunan başantrenör Ayhan Lale, "Bazı şansızlıklar yaşadık. Oyuncu kaybı oldu. Yeni oyuncu aldık, farklı sorunlar yaşadık. Açıkçası ben de gidişattan memnun değilim. Oyuncu sakatlığı ve eksikliğimiz bulunmuyor. Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Galatasaray’ın performansı bizi ilgilendirmiyor. Biz ne yapabiliriz ona bakacağız. Maalesef biz bir şey yapamadığımız için şu an bu durumdayız. Bu sene bizim için hedef ligde kalmayı başarmak. Ondan sonra yönetimle birlikte önümüze bakacağız. Maalesef ortada sıkıntılı bir durum var. Şanlıurfa güzel bir şehir. Efeler Ligi'nde olmayı hak ediyor. Maalesef sezon başında yapılan yanlış işler takımı geriye düşürmüş. Ben geleli 2 ay oldu. Elimizden geldiğince toparlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
YEREL HABERLER Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar ...
Türkiye'de yaşayanlar doğdukları kentte kalsa; Şanlıurfa nüfusu İstanbul'u geçiyor
YEREL HABERLER Türkiye'de yaşayanlar doğdukları kentte kalsa; ...
Kısıtlamada 8 iş yerini soyan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada 8 iş yerini soyan hırsız yakalandı
Ceylanpınar’da madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da madde bağımlılığı ile mücadele ...
Siverek´te yolcunun valizinde 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Siverek´te yolcunun valizinde 10 kilo 200 gram esrar ...
Şanlıurfa'da 1 gecede 8 işyerini soyan kişi parkta yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 1 gecede 8 işyerini soyan kişi parkta ...
Şanlıurfa’da kısıtlamayı ihlal eden 126 kişiye 350 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kısıtlamayı ihlal eden 126 kişiye 350 ...
Şanlıurfa'da aranan 8 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da aranan 8 zanlı eş zamanlı operasyonla ...
Karaköprü Belediyesinden vergi uyarısı
YEREL HABERLER Karaköprü Belediyesinden vergi uyarısı
Haliliye’de kırsalın çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Haliliye’de kırsalın çehresi değişiyor
Aksoy kırsalda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Aksoy kırsalda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ...
Şanlıurfa´da aranan 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da aranan 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa´da uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucuya 2 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucudan 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucudan 2 tutuklama
Mezar almak için biriktirdiği 30 bin lira değerindeki altınını çaldılar
YEREL HABERLER Mezar almak için biriktirdiği 30 bin lira değerindeki ...
Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı
Büyükşehirden 13 ilçeye eşit hizmet
YEREL HABERLER Büyükşehirden 13 ilçeye eşit hizmet
Kısıtlamadan muaf olanlar Balıklıgöl’de sessizliğin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf olanlar Balıklıgöl’de sessizliğin ...
Haliliye’de kısıtlamadan muaf olan işyerleri denetlendi
YEREL HABERLER Haliliye’de kısıtlamadan muaf olan işyerleri ...
Üniversitenin geliştirdiği yazılımlar engelli öğrencilere kolaylık sağlıyor Harran Üniversitesi engelleri kaldırdı
YEREL HABERLER Üniversitenin geliştirdiği yazılımlar engelli ...
Uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı
Asılı kalan güvercinleri canını hiçe sayarak kurtardı Telde asılı kalan güvercinleri kurtarmaya çalışırken az daha düşüyordu
YEREL HABERLER Asılı kalan güvercinleri canını hiçe sayarak ...
Haliliye Belediyesinden ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesinden ihtiyaç sahibi çocuklara ...