Yalçınkaya’dan gümrük personellerine ziyaret

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Akçakale Gümrük Kapısı personellerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Suriye iç savaşında dolayı kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı’nın 7 yıl sonra hizmete açılmasına öncülük eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Akçakale Gümrük Kapısı’na gitti. Burada Gümrük Müdürü Mustafa Ataman ve personellerle bir araya gelen Başkan Yalçınkaya tatlı ikramında bulunup personellerin gününü kutladı. Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada günlük 300’e yakın araç hareketliliğinin olduğunu gümrükte personellerin önemine dikkat çeken Başkan Yalçınkaya, "Akçakale sınır kapısındayız. Büyük mücadelelerle açtığımız gümrük kapısı sınırı maalesef Suriye'de patlak veren olaylardan dolayı 7 yıl kapalı kaldı. Yine bize nasip oldu. Belediye başkanlığımda tekrar hizmete açtık. Bugün günlük 300'e yakın aracın giriş çıkış yaptığı bir gümrük olarak bize hizmet veriyor. Gümrük personelleri bu ülkenin çok önemli kahramanları. Şuan 150 milyar dolar ihracatımız var. Önce ihracatçıları arkasından da bu işi yapan gümrük personellerini tebrik ediyorum. Gümrük bizim dünyaya açılan kapımız, Bizi dünyaya bağlayan kapı. Bu arkadaşlarımızın burada pandemi sıkıntısında, bugünkü felaketin içerisinde gece gündüz demeden buradaki görevlerine devam ediyorlar. İhracatımıza, devletimizin gelirine, bu ülkenin kalkınmasına çok büyük katkıları var. Bu katkılarından dolayı hem günlerini tebrik ediyor, hem çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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