Şanlıurfa’da satranç ve akıl oyunları evi açtı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın katılım sağlayabileceği satranç ve akıl oyunları evi açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanlığının özel bir alışveriş merkezi içerisinde her yaştan vatandaşın katılım sağlayabileceği satranç ve akıl oyunları evinin açılışı gerçekleştirildi. Satranç ve akıl oyunları evinde her yaştan vatandaş ve özellikle çocuklar satranç, dama ve mangala gibi zihin geliştiren oyunları oynayabiliyor. Aileler, alışverişlerini yaparken çocuklar ise birbirinden öğretici oyunlar oynayarak nezih bir ortamda keyifli zaman geçiriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar da açılışa katıldı. Satranç ve akıl oyunları evinin açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, satranç zekayı geliştirme sanatıdır diyerek her bireyin kendini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Beyazgül, “Şanlıurfalı gençlerin zekalarının gelişimine katkı sunacak bir alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız burada satranç oynuyorlar. Satranç önemli bir oyun bunun yanında diğer akıl oyunlarını da burada bulabilecekler” dedi.

Çocuklarla satranç da oynayan Başkan Beyazgül ardından alışveriş merkezinin üst katında bulunan sanat atölyesini ziyaret ederek çocuklarla ebru yaptı. Alışveriş merkezine ebeveynleri ile gelerek satranç ve akıl oyunları evinde eğitici ve zihin açıcı oyunlar oynayan gençler bu alanı kitap okumak için de kullanabilecekler.

