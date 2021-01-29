Eyyübiye'ye yeni spor kompleksleri kazandırılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde yapımına başlanılan halı saha ve spor komplekslerinin yapım çalışmalarını yerinde inceliyor. Batıkent mahallesinde de yapımı tamamlanma aşamasına gelen halı saha, açılışa gün sayıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde yapımına başlanılan halı saha ve spor komplekslerinin yapım çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Batıkent mahallesinde de yapımı tamamlanma aşamasına gelen halı saha açılışa gün sayıyor. Kuş, ilk etapta 5 mahallede aynı anda yapımına başlanılan halı saha ve spor komplekslerinin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanılan halı sahalarda yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Gençlerin ve vatandaşların steril ve güvenli ortamlarda sportif faaliyetlerini yürütebilecekleri alanlar için ilk etapta 5 mahalle belirlenmişti. 5 mahalleden biri olan TOKİ Batıkent mahallesindeki halı saha yapım çalışmalarını inceleyen Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen halı sahanın kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Devam eden çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Şuanda TOKİ ( Batıkent) Mahallemizdeyiz. yine seçim zamanı vatandaş ve esnafımızı gezdiğimiz zaman çocuklarının vakit geçirecekleri alanlarının olmayışını ifade etmişlerdi. Biz de kendilerine sorunları çözeceğimizin sözünü vermiştik. Şuanda halı saha yapımına başladık. İnşallah bir hafta içerisinde çocuklarımız ve gençlerimiz sağlıklı spor yapma imkanı bulacaklar. Aile otağını bitirdik. Pandemiden dolayı açılışını gerçekleştiremedik. İnşallah yasaklar kalkar kalkmaz mahallemizdeki Aile otağının açılışını yapacağız ve mahallemiz sakinlerinin nezih bir ortamda vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturmuş olacağız. Batıkent mahallemize yine bir sözümüz vardı. Millet Bahçesi yapacağımıza dair. Onun da projesini hazırladık. İnşallah kısa bir zaman zarfı içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz ve Batıkent Mahallemize Millet bahçesini kazandıracağız. Mahallemiz sakinlerinin aydınlatma ile ilgili sıkıntıları var, onu bize ilettiler. TEDAŞ Müdürüne ilettik, sağ olsun notlarını aldılar. ve aydınlatma ile ilgili sorunu çözecekler. Eyyübiye halkımız için Analarımız, Babalarımız, Bacılarımız, Kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. İnşallah canı gönülden 2 yıl geçirmek üzereyiz. Kalan süremizde hem halkımıza yakışan hem bize yakışan projeler ile hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.

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