Siverek'te torbacılara operasyon: 6 gözaltı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siverek'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10823 gram kubar esrar, 3,62 gram toz esrar, 8,56 gram bonzi ve 1,35 gram metamfetamin maddeleri ele geçirilirken, V.C. , T.T. , M.A. , M.S. , M.T. , F.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişi, işylemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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