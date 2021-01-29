Siverek´te uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilo 826 gram esrar, 8 gram bonzai ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen V.C., T.T., M.A., M.S., M.T. ve F.T. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-01-29 13:07:53
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