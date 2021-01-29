Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı

650 gram olarak doğdu... Fenomen oldu

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, üzerine dökülen atıklar nedeniyle çöken yuvasında toprak altında kalan tilki, vatandaşların kazma kürekle yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Harran´a bağlı Çukurdoruç Mahallesindeki boş arazide, bir tilkinin yuva yaptığı alana iddiaya göre atıklar döküldü. Atıkların ağırlığına dayanamayan yuva çöktü. Yuvada sıkışan, sadece baş kısmı dışarıda kalan tilkiyi fark eden çevredekiler, kazma ve kürekle seferber oldu. Çevresi genişletilerek tilki kurtarıldı. Tilki, arazide koşarak gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-01-29 14:16:34



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