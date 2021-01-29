İbadethanelerde kovid-19 önlemi

Haliliye Belediyesi, Kovid19 salgınıyla birlikte yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarında ilçe genelindeki ibadethanelerde de, periyodik olarak çalışmalarını devam ettiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile karantinadaki adreslerde küresel bir salgın olan Kovid19 ile mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan 261 ibadethanede dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cami dezenfekte çalışmalarına ek olarak ekipler belirli periyodlar dahilinde ibadethanelerde bulunan halılıları yıkıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid19 salgınıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceği ifade edildi.

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