Haliliye Belediyespor Tokat ekibini 3-0 geçti

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, evinde karşılaştığı Tokat Belediye Plevne’yi 30 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.
Ligin 25’inci hafta müsabakası Haliliye Belediyespor, Tokat Belediye Plevne karşılaşması 11 Nisan Spor Salonunda oynandı. Başantrenör Aykut Lale yönetimindeki Haliliye Belediyespor, ilk setini 2519 kazandığı maçta üstünlüğünü koruyarak ikinci seti 2521, karşılaşmanın üçüncü setini ise 2519 kazandı. 30’lık skorla 3 puanın sahibi olan Haliliye Belediyespor’da, maç sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, hedeflerinin bu yıl ligde kalmak olduğunu söyledi.
Aldığı 8’inci galibiyetle puanını 21’e çıkararak, ligde 12’nci sıraya yükselen Haliliye Belediyespor, ligin 26’ncı haftasında 6 Şubat 2021 Cumartesi günü İstanbul deplasmanında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.