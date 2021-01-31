Şanlıurfa toplu taşımada en ucuz iller arasında

Büyükşehirlerin kahir ekseriyeti içerisinde en ucuz toplu taşıma Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapılmaktadır.



Şanlıurfa’da toplu taşımada 17 aydır fiyatlarda bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak yaklaşık 200 halk otobüsü ve bunların çalışanları zararına taşımayı sürdüremeyecekleri bir noktaya geldiklerini belirtmişlerdir.

UKOMEDEN oy birliği ile çıkan yeni düzenlemeye rağmen Şanlıurfa, toplu taşımada en ucuz İller arasında olmaya devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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