TİGEM’de hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) hurdalığından hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) hurdalığına giren küçük yaştaki 3 hırsız, demir parçaları çalmak istedi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, hırsızları yakalayarak polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çocuk hırsızları gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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