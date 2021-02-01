Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü

DHA

Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da temeli kazılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece geç saatlerde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesiyle temeli kazılan inşaatın yanında bulunan sitenin istinat duvarı, aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Olayda park halindeki 6 araç inşaat için kazılan alana devrildi. Duvarın yıkılmasıyla büyük korku yaşayan mahalleli, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Zarar gören araçlar çekiciyle servislere götürülürken, mahalleli büyük korku yaşadıklarını ifade etti.
Bölgeye gelen belediye yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-02-01 11:32:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı
İstinat duvarı yıkıldı araçlar uçuruma yuvarlandı O anlar kamerada Araç sahipleri şoke oldu
YEREL HABERLER İstinat duvarı yıkıldı araçlar uçuruma yuvarlandı O ...
Şanlıurfa´da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü - Ek ...
Şanlıurfa´da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Şanlıurfa’da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 4 ...
Şanlıurfa’da yangın paniği Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı Evde yalnız bırakılan çocuk yangında ağır yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yangın paniği Mahsur kalanlar itfaiye ...
Halfeti´nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Halfeti´nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, ...
TİGEM’de hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER TİGEM’de hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
Şanlıurfa’da karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Otobüsçüler belediyenin zammını az buldu
YEREL HABERLER Otobüsçüler belediyenin zammını az buldu
Şanlıurfalı yazar silahlı saldırıya uğradı Yazarın yaralanmadığı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfalı yazar silahlı saldırıya uğradı Yazarın ...
Akçakale’de kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Akçakale’de kısıtlamadan muaf olan iş yerleri ...
Şanlıurfa toplu taşımada en ucuz iller arasında
YEREL HABERLER Şanlıurfa toplu taşımada en ucuz iller arasında
Şanlıurfa’da depremler sonrası oluşan obruk korkuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da depremler sonrası oluşan obruk korkuttu
Şanlıurfa’da kaçak avlanan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaçak avlanan 7 kişi yakalandı
Haliliye Belediyespor Tokat ekibini 3-0 geçti
YEREL HABERLER Haliliye Belediyespor Tokat ekibini 3-0 geçti
‘Başkan Ben Olsaydım’ yarışmasında süre uzatıldı
YEREL HABERLER ‘Başkan Ben Olsaydım’ yarışmasında süre uzatıldı
Şanlıurfa’da fahiş fiyat denetimleri
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da fahiş fiyat denetimleri
Şanlıurfa'da 71 yıl sonra gelen mutluluk Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 71 yıl sonra gelen mutluluk Kore ...
Vali Erin'den Bölge Komutanı Tümgeneral Güney'e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Erin'den Bölge Komutanı Tümgeneral Güney'e ...