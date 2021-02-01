(Özel) Taş sanatçısı Cumhurbaşkanına olan sevgisini taşa yansıtıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 35 yıllık taş ustası Mahmut Şelaniş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini taşa yansıttı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Devlet sanatçısı unvanı alan taş ustası Cumhurbaşkanına olan sevgisini taşa yansıtıyor. Taş ustası Selaniş, çalışmalarını tamamlayacağı 3 metrelik Yeni Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu Başkan Erdoğan’a hediye etmek istiyor. Siverek ilçesinde yaşayan 35 yıllık taş ustası olan Mahmut Selaniş Cumhurbaşkanlığınca kaybolan mesleklerle ilgili yapılan çalışmada koruma altına alınarak devlet sanatçısı unvanı verilmişti. 13 yaşında taşçılık mesleğini öğrenen Taş ustası Selaniş onlarca tonluk dev taşları sanata çeviriyor.

İkinci Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu yaptığı söyleyen Mahmut Selaniş, "Taş ustası olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kaybolan mesleklerde koruma altına alınarak devlet sanatçısı unvanı aldık, ilçede kendi imkânımla taşları bularak çeşitli eserler yapıyorum. Daha önce Cumhurbaşkanımızın ilk kez bir fors yaparak hediye ettim, şuan hediye ettiğim Fors Bitlis Ahlat’ta bulunan külliye’de sergileniyor, şuan yaklaşık 3 metre uzunluğunda 1 buçuk metre ’de eninde bin tonluk yeni bir Cumhurbaşkanlığı forsu yaparak Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı külliyesine hediye edeceğim, Cumhurbaşkanımızı sevdiğim için ikinci forsu yapıyorum" diye konuştu.

Mahmut Selaniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forsunun tamamlanmasıyla Ankara’ya gönderilmesi için milletvekilleri ve devlet erkanından destek beklediğini de ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.