Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı (2)



'KOLUNA ÇARPTIM, BAĞIRMASIN DİYE TUTTUM'

Şanlıurfa'da, takip ettiği genç kızıtaciz ettiği gerekçesiyle yakalanap tutuklanan Kemal A. (57), ifadesinde suçlamaları reddetti. Emekli olduğunu ve kısıtlama nedeniyle evden ekmek almaya çıktığını öne süren Kemal A., önünde ilerleyen K.O. isimli genç kızı geçmek istediğini belirterek, "Fırına ekmek almaya gidiyordum. Bu sırada tanımadığım bir bayan önümde yürüyordu. Hava yağmurluydu ve ben geçmek isterken kolum bayana çarptı. Bayan bir anda bağırmaya başladı. Ben de bağırmaması için kendisini tuttum, 'Abla ne bağırıyorsun, bağırma bir şey yok' dedim. Daha sonra polisler gelince korktum ve kaçmaya başladım. Polisler beni kovalayarak yakaladılar. Ben kesinlikle bayanı taciz etmedim. Ben sadece kendisini geçmek isterken yanlışlıkla dokundum, bağırınca da bağırmaması için tuttum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Hasan KIRMIZITAŞ

2021-02-01 13:08:18



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