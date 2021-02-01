Halfeti´de terör operasyonuna 1 tutuklama

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 26 Ocak günü Halfeti'de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; 1 tüfek, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-02-01 15:41:31



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