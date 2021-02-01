Şanlıurfa'da 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir tır ve otomobilde 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, durumundan şüphelendikleri bir otomobil ile tırı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 112 kilo 500 gram esrar ve 5 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu ticareti suçundan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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