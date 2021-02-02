İç savaştan kaçan Suriyeli avukat ve öğretmen, Şanlıurfa´da tesbihçi oldu



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)SURİYE'deki iç savaştan kaçıp Türkiye´ye gelerek Şanlıurfa´ya yerleşen avukat Ebu Omar ile Fransız Dili ve Edebiyatı öğretmeni Osman El Osman, atölyeye çevirdikleri iş yerinde yaptıkları tespihleri satarak ailelerinin geçimlerini sağlıyor.

Suriye´nin Deyrizor kentinde 25 yıllık avukat Ebu Omar ile Fransız Dili ve Edebiyatı öğretmeni Osman El Osman, ülkelerinde çıkan iç savaşın ardından Türkiye´ye gelerek Şanlıurfa'ya yerleşti. Omar ile El Osman, burada kiraladıkları iş yerini atölyeye dönüştürerek tespih üretip satmaya başladı.

Deyrizor´da 25 yıl avukatlık yapan Ebu Omar, savaş nedeniyle mesleğini ve ülkesini geride bırakarak ailesiyle Şanlıurfa'ya yerleştiğini söyledi. Tespih atölyesinde çalışarak eşi ve 4 çocuğunun geçimini sağladığını anlatan Ebu Omar, "25 yıl boyunca Suriye'de avukatlık yaptım. Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Burada avukatlık mesleğimi yapamadım. İşsiz kaldığım dönemde tespih işini yapmaya başladım. Çocukluğumdan beri tespihe merakım var. 3 yıldır tespih işiyle uğraşıyorum. 25 yıl avukatlığın ardından tespihçi oldum ve bu mesleğimi de çok seviyorum" dedi.

'TÜRKİYE BİZE KUCAK AÇTI'

Fransız Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Osman El Osman ise iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte tüm Suriyeliler gibi kendilerine kucak açan Türkiye'ye sığındıklarını söyledi. Şanlıurfa'da çok sevmesine rağmen mesleğini yapamadığını ve ailesini geçindirmek için Ebu Omar ile birlikte tespih atölyesinde çalıştıklarını anlatan Osman El Osman, "Türkiye halkı bizlere kapılarını açtı. Yaklaşık 10 yıldır Şanlıurfa´da yaşıyorum. Evimi geçindirmek için öğretmenlik mesleğimi yapamayınca tespih atölyesinde çalışmaya başladım. Burada tespih yaparken stres atıyorum, savaşın travmasını silmeye çalışıyorum. Çok şükür bu iş sayesinde evimi geçindiriyorum" diye konuştu.

Çoğunluğu Suriyeli işçilerin çalıştığı atölyede üretilen tespihler 50 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-02 09:42:16



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