Zabıtadan duygulandıran hareket Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerden isteyen çocukları bakkala götürüp istediklerini aldı Şanlıurfa zabıtasından son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi

– Şanlıurfa’da zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda yiyecek ve içecek ele geçirdi. Zabıta karakolu önüne getirilen ürünleri gören çocuklar, ekiplerden yemek için kendilerine biraz vermelerini istedi. Ürünleri poşete dolduran zabıta memuru, son kullanma tarihlerinin geçtiğini söyleyerek çocukları bakkala götürüp istediklerini aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe belediyesinde görevli zabıta ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde denetledikleri bir bakkalda son kullanma tarihleri geçmiş çok sayıda ürün olduğunu gördü. Yağ, çay, süt, bisküvi, cips gibi birçok yiyecek ve içeceğe el koyan ekipler, bakkal dükkanını işleten şahıs hakkında işlem yaptı.



Son kullanma tarihi 5 yıl geçmiş ürünler ele geçirildi

Zabıta ekipleri, ele geçirilen ürünleri sergileyerek basın mensuplarına bilgi verdi. Ürünler arasında son kullanma tarihlerinin üzerinden 5 yıl geçenler olduğunu söyleyen zabıta görevlisi Fuat Tamkan, “Motorize ekipler olarak, biz Haliliye çevresinde canla başla çalışıyoruz. Halkımızın sağlığı için hiçbir şekilde fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Yaptığımız denetimlerde tarihi geçmiş ürünlere de el koyuyoruz. Bu ürünleri satanlara da cezai işlem uygulayarak devam çalışmalarımıza etmekteyiz. Son ele geçirdiğimiz ürünler arasında son kullanma tarihleri 2013, 2016 ve 2018 olan birçok ürün var. Bunların içerisinde çocuk ürünleri de bulunuyor. Bu ürünleri tarihinin geçmesine bir iki gün kala mahalle arasına getiriyorlar. Buradaki vatandaşlarımız da tarihlerine dikkat etmiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız aldığı bütün ürünlerin tarihlerine dikkat etmeleri çünkü bunlar halk sağlığını çok tehdit ediyor. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.



Zabıta memurundan duygulandıran hareket

Açıklamanın ardından zabıta ekipleri sergiledikleri ürünleri poşetlere koymaya başladı. Zabıta karakolunun önündeki yiyecekleri gören çocuklar, yemek için yerdeki ürünlerden kendilerine verilmesini istedi. Ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini söyleyen zabıta memuru, çocukları da yanına alarak yakındaki bir dükkana götürdü. Çocuklara istediği ürünleri alan zabıta memuru, aldıkları ürünün son kullanma tarihine mutlaka bakmaları tavsiyesinde de bulundu. Zabıta memurunun bu hareketi çevredekiler tarafından büyük takdir topladı.

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