Salgın döneminde hasta çocuklara moral oldular

– Şanlıurfa’da salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulunan gönüllüler, giydikleri kostümler ve çeşitli hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü.

Eyyübiye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaklaşık 100 hasta çocuğa sürpriz yapıldı. Pamuk Prenses, Nasrettin Hoca ve Pembe Panter kostümü giyen gönüllüler, hediye paketleri, oyuncak ve kurabiye dağıtarak çocuklara moral verdi.

Proje sorumlusu Duygu Dartar, çocukların korona sürecinde zor zamanlar geçirdiğini belirterek, böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Dartar, “Ortalama 100 tane çocuğumuza hediye paketleri, oyuncaklar, kurabiyeler dağıttık. Amacımız çocuklara umut olabilmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oldular bizleri görünce onları bir nebze de olsa umut olabildiğimize inanıyoruz. Bugün birçok çocuğa ulaşma hedefimiz vardı ve böyle bir proje başlattık. Pandemi döneminde çocuklara destek olabilmek istedik. Birçok çocuğumuz hastanede yatış yapmakta buna kaynaklı olarak hem kendileri psikolojik açıdan çöküyor hem de moralleri düşüyor. Bizler, çocuklara umut olabilmek, çocuklara destek olabilmek için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

Kostümlerle çocukların dikkatini çektiklerini ifade eden Pembe Panter kostümlü Yasemin Kara, "Amacımız psikolojik bakımdan yıpranmış çocuklara moral ziyareti yapmak ve bunun yanı sıra ailelere de destek olabilmek. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha iyi projelere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Abdurrahman Açıkgöz, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümündeki hastalara yapılan moral ziyaretinden dolayı gönüllü ekibe teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.