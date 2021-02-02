Karaköprü’de engelleri kaldıran merkez hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü’de engelleri kaldıran merkez hizmete açıldı

İHA

Karaköprü’de engelleri kaldıran merkez hizmete açıldı

Karaköprü Belediyesi tarafından Engelli bireyler için yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı.
Yaptığı projelerle birçok belediyeye örnek gösterilen Karaköprü Belediyesi, engelli vatandaşların rahatlıkla zamanlarını geçireceği Engelsiz Yaşam Merkezi projesini hayata geçirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin seçim vaatleri arasında olan ve seçim sonrası başlanan proje tamamlanarak engelsiz bireylerin hizmetine açıldı. Atakent Mahallesinde 5 bin metrekare alan üzerine yapılan Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışına ev sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Şanlıurfa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Tapşık, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği Başkanı Habip Polat ve Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Açılış töreni pandemi tedbirleri kapsamında yapılırken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli davetlilere yaşam merkezinde yapılan faaliyetleri ve içerisinde bulunan materyalleri tanıtan kısa bir gezi gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Baydilli, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve yaptıkları her hizmette onların yaşamını kolaylaştırmayı da önemsediklerini kaydetti. Baydilli, "Engelsiz Yaşam Merkezi ve parkımızın sözünü seçim öncesinde vermiştik ve Allah’a şükür ki bugün açılışını gerçekleştirdik. Burası sadece engelli bireylerin zaman geçirecekleri bir alan değil aynı zamanda çeşitli el işi kursları alacakları ve ortaya koydukları ürünleri satarak gelir elde edecekleri bir yer olarak tasarlandı. Burada engelsiz vatandaşlarımız çeşitli eğitimler, kurslar alacak ve güzelce vakit geçirebilecek, dinlenebilecek. Engelsiz Yaşam Merkezimiz ilçemize ve Şanlıurfa’ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Karaköprü’de çok önemli bir projenin hayata geçirildiğine dikkat çekerek, "Gerçekten cıvıl cıvıl, rengarenk parkıyla güzel yaşam ve faaliyet alanıyla Karaköprü Belediyesi çok güzel bir hizmet gerçekleştirdi. Metin Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi Karaköprü ilçemize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Yapılan açılış töreninin ardından Başkan Baydilli engelli vatandaşlarla bir süre sohbet edip taleplerini dinlerken, engelli vatandaşlar kendileri için yapılan yaşam merkezi ve park için Başkan Baydilli’ye teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam saldırıda ölen gencin ailesini ziyaret etti Ortakaya ailesi katil zanlısının yakalanmasını istedi
YEREL HABERLER Kaymakam saldırıda ölen gencin ailesini ziyaret ...
Ceylanpınar'da kilitli parke döşeme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da kilitli parke döşeme çalışmaları ...
Salgın döneminde hasta çocuklara moral oldular
YEREL HABERLER Salgın döneminde hasta çocuklara moral oldular
Zabıtadan duygulandıran hareket Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerden isteyen çocukları bakkala götürüp istediklerini aldı Şanlıurfa zabıtasından son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan duygulandıran hareket Son kullanma tarihi ...
Kavga ihbarına giden sivil polislere, husumetlileri sanıp ateş açtılar: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden sivil polislere, husumetlileri ...
İç savaştan kaçan Suriyeli avukat ve öğretmen, Şanlıurfa´da tesbihçi oldu
YEREL HABERLER İç savaştan kaçan Suriyeli avukat ve öğretmen, ...
Kavgaya müdahale etmeye giden polislere ateş açıldı Olayda 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı
YEREL HABERLER Kavgaya müdahale etmeye giden polislere ateş ...
Aday olmayacağını açıklayan il başkanı helallik istedi
YEREL HABERLER Aday olmayacağını açıklayan il başkanı helallik ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını ...
Viranşehir'de yılın ikinci meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Viranşehir'de yılın ikinci meclis toplantısı ...
Çiftçiye bir buçuk milyon liralık hibe desteği
YEREL HABERLER Çiftçiye bir buçuk milyon liralık hibe desteği
Antika hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Antika hırsızı yakalandı
Konya'dan Resulayn’a yardım
YEREL HABERLER Konya'dan Resulayn’a yardım
Şanlıurfa'da 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yangından kurtarılan çocuk hastanede öldü
YEREL HABERLER Yangından kurtarılan çocuk hastanede öldü
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 1 tutuklama
Şanlıurfa´da antika eşya hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da antika eşya hırsızı yakalandı
Halfeti´de terör operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Halfeti´de terör operasyonuna 1 tutuklama
Şanlıurfa´da 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçti
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçti
Canpolat’dan yeni projeler
YEREL HABERLER Canpolat’dan yeni projeler
Şanlıurfa’da kısıtlama kurallarına uymayan 159 kişiye ceza
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kısıtlama kurallarına uymayan 159 kişiye ...
Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı ...
Sinema ve Basın Müzesinde sona doğru
YEREL HABERLER Sinema ve Basın Müzesinde sona doğru
(Özel) Taş sanatçısı Cumhurbaşkanına olan sevgisini taşa yansıtıyor
YEREL HABERLER (Özel) Taş sanatçısı Cumhurbaşkanına olan sevgisini ...