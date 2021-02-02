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Şanlıurfa’da iki kavgada caddeler savaş alanına döndü Taraflar ne bulduysa birbirlerine fırlattı Her iki kavgada toplam 5 kişi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı

İHA

Şanlıurfa’da iki kavgada caddeler savaş alanına döndü Taraflar ne bulduysa birbirlerine fırlattı Her iki kavgada toplam 5 kişi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da onlarca kadın, erkek ve çocukların karıştığı 2 kavgada caddeler savaş alanına döndü. Tarafların ellerine ne geçirdiyse birbirlerine fırlattığı her iki kavgada toplam 5 kişi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre ilk olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan iki taraf, cadde üzerinde kavga etti. Kadın, erkek ve çocukların da katıldığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak ayırmaya çalıştı. Kavganın ortasında kalan çocuklar büyük bir korku yaşadı.
İkinci kavga ise tarihi Balıklıgöl bölgesinde yeniden başladı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada burada da ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavga eden kadın ve erkekler ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlattı. Her iki kavgada toplam 5 kişi yaralanırken 9 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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