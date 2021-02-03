Uyuşturucu satıcısı tüfekle polisi vurdu Uyuşturucu operasyonunda tüfekle vurulan komiser yardımcısı yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenleyen emniyet ekiplerine tüfekle ateş açıldı. Olayda bir komiser yardımcısı yaralanırken saldırgan ise polisler tarafından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.00 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evine baskın düzenledi. Polisin baskın düzenlediğini fark eden zanlı, av tüfeğini yanına alarak binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Polisin kovaladığı şahıs, elindeki av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar bir komiser yardımcısının bacağına isabet etti. Polislere ateş etmeye devam eden şahıs, yaralı komiser yardımcısının arkadaşları tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Komiser yardımcısı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralı olarak yakalanan zanlı ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alına komiser yardımcısının durumunun iyi olduğu öğrenilirken zanlının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada bin 500 adet uyuşturucu hap ile bir adet hassas terazi ele geçirdi.

Valilikten açıklama yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında saat 22.00 sıralarında ilimiz Hayati Harrani Mahallesi 4037. Sokakta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli bir şahsın ikametine gerçekleştirilen planlı operasyon sırasında, şüpheli şahsın görevli güvenlik güçlerimize pompalı diye tabir edilen uzun namlulu silahla ateş açıldı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzde görevli bir komiser yardımcımız sol diz altından yaralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Silahlı mukavemette bulunan şahıs ise olayda kullandığı bir adet pompalı tüfek, bin 500 adet captagon hap ve bir adet hassas terazi ile birlikte yaralı olarak ele geçirilmiştir. Yaralı komiser yardımcımız ve emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, uyuşturucuyla mücadelemizin aynı kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurgulamak istiyoruz” denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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