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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakale’de tekstil fabrikası kuruluyor

İHA

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın öncülüğünde Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ilçeye yapılacak olan Tekstil Fabrikası'nın protokolü imzalandı. Fabrika tamamlandığında ilçeye ilk kez kamu eliyle bir fabrika kazandırılmış olacak ve yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanacak.

Akçakale’de tekstil fabrikası kuruluyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın öncülüğünde Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteği ile ilçeye yapılacak olan Tekstil Fabrikası’nın protokolü imzalandı. Fabrika tamamlandığında ilçeye ilk kez kamu eliyle bir fabrika kazandırılmış olacak ve yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanacak.
İşsizliğe karşı yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar ekonomiye can verecek birçok projeye öncülük eden Yalçınkaya, bu kez fabrika kurulmasını sağladı. Bu kapsamda Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Akçakale Belediyesi’nin ortak projesi ile ilçede hazır giyim sektörüne “Anahtar Teslimi Tekstil Fabrikası Yapım Projesi” için protokol imzalandı. Akçakale Kültür Merkezi’nde düzenlenen protokol imzalama törenine ev sahibi Yalçınkaya’nın yanı sıra Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri, ilgili müdürler, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve yetkililer katılım gösterdi. Yaklaşık 6 ay içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje ile 3 vardiya şeklinde çalıştırılmak üzere bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Fabrika kurulduğunda ilçenin kamu eliyle ekonomiye kazandırılan ilk fabrikası olma özelliğini de taşıyacak.
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, “İnşallah üç vardiya ile çalışacak olan fabrika bin kişiye istihdam sağlayacak. Buna benzer yine İstanbul'dan, dünyadan çeşitli yatırımcıları getirerek burada yatırımlara devam edeceğiz. Buranın kaderini değiştirmek zorundayız. Karacadağ Kalkınma Ajansı’na başından beri bizlerin yanında oldukları için teşekkür ederiz. Her zaman yatırımcı noktasında da bundan sonraki yatırımlar noktasında da desteklerini bekliyoruz. İnşallah bundan sonra da bu coğrafyada Ortadoğu'nun dünyaya açılan kapısın dibinde yeni bir kalkınma destanı yaratacağız. Yeni bir iş hamlesi yaratacağız. Akçakale'de iş bekleyen, aş bekleyen kardeşlerimizin kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Bölgeye hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum” dedi.
Açıklamaların ardından program Başkan Yalçınkaya’nın Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Maral’a hediye takdim etmesi ile son buldu.

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