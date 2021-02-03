Eyyübiye Belediyesinden yeni park yapımı

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yeni yeşil alan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, Mehmet Kuş’un talimatıyla ilçe genelinde yeni yeşil alan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha yeşil bir Eyyübiye için ilk günden itibaren kolları sıvayan Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mehmet Kuşun talimatlarıyla ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmayı sürdürüyor. Park Bahçeler ve Fen İşleri müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak, vatandaşların ve esnafın dinlenebileceği alanlar oluşturuyor. Ekipler son olarak Mobilyacılar sitesi ile Hurdacılar sitesi arasında kalan yaklaşık 4 dönümlük alanda çalışma başlattı. Bölge esnafının talebi olan alan için ekiplere talimat veren Kuş, çalışmaların kısa sürede bitirilip, yeşil alanın hizmete sunulmasını istedi. Kuş’un talimatı ile harekete geçen ekipler, alandaki, fizibilite çalışmasının ardından dolgu işlemi yapıldı. Dolgu işleminin ardından çalışmaları sürdüren ekipler, kırmızı toprak serimi ve tesviyesi yapılıp, yürüyüş yolları ve piknik masalarının sert zemin işlemi yapıldı. Ekipler son olarak sulama sistemi ve aydınlatma direklerinin montaj işlemini gerçekleştirecek.

Yaklaşık 4 dönümlük alanı kapsayan yeşil alan çalışmasının 1 ay gibi kısa sürede hizmete sunulması hedefleniyor.

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