Çocuklara şiddet davasında tutuklu bulunan baba serbest bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklara şiddet davasında tutuklu bulunan baba serbest bırakıldı

İHA

Çocuklara şiddet davasında tutuklu bulunan baba serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan baba, yargılandığı davada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu. Çocukların avukatı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, yaklaşık 5 ay süren tutukluluk halini göz önünde bulundurduğu sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa'da 17 Eylül 2020'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da polisleri yaralayan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da polisleri yaralayan 4 kişi gözaltına ...
Şanlıurfa’da silahlı çatışma kamerada: 30 gözaltı Şanlıurfa’da dehşete düşüren kavga Tarafların kavgada kullandığı aletler hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silahlı çatışma kamerada: 30 ...
Vali Erin yaralı polisleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Erin yaralı polisleri ziyaret etti
Şanlıurfa´da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: ...
Bozova’da kütüphane çalışması
YEREL HABERLER Bozova’da kütüphane çalışması
Şanlıurfa’da metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da metruk yapılar yıkılıyor
Doğukent'e yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Doğukent'e yeni yollar açılıyor
Eyyübiye Belediyesinden yeni park yapımı
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesinden yeni park yapımı
Akçakale’de tekstil fabrikası kuruluyor
YEREL HABERLER Akçakale’de tekstil fabrikası kuruluyor
Bazalt taşından 1 ton ağırlığında Cumhurbaşkanlığı forsu yapıyor
YEREL HABERLER Bazalt taşından 1 ton ağırlığında Cumhurbaşkanlığı ...
Şanlıurfa´da torbacı operasyonunda polise ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da torbacı operasyonunda polise ateş ...
Uyuşturucu satıcısı tüfekle polisi vurdu Uyuşturucu operasyonunda tüfekle vurulan komiser yardımcısı yaralandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı tüfekle polisi vurdu Uyuşturucu ...
Şanlıurfa´da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da iki kavgada caddeler savaş alanına döndü Taraflar ne bulduysa birbirlerine fırlattı Her iki kavgada toplam 5 kişi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki kavgada caddeler savaş alanına ...
Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bıçakla ailesini rehin alan şizofreni hastası, Özel ...
Şanlıurfa’da rehine krizi Rehin alınan 2 kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da rehine krizi Rehin alınan 2 kadın ...
Şanlıurfa’da silahla vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silahla vurulan kişi öldü
Şanlıurfa’da GES projeleri hızla ilerliyor Büyükşehir Belediyesi enerji bağımlılığını sona erdiriyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da GES projeleri hızla ilerliyor Büyükşehir ...
Kavgada arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Kavgada arkadaşını öldürdü
Kesintisiz hizmette durmak yok
YEREL HABERLER Kesintisiz hizmette durmak yok
Karaköprü’de engelleri kaldıran merkez hizmete açıldı
YEREL HABERLER Karaköprü’de engelleri kaldıran merkez hizmete açıldı
Kaymakam saldırıda ölen gencin ailesini ziyaret etti Ortakaya ailesi katil zanlısının yakalanmasını istedi
YEREL HABERLER Kaymakam saldırıda ölen gencin ailesini ziyaret ...
Ceylanpınar'da kilitli parke döşeme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da kilitli parke döşeme çalışmaları ...
Salgın döneminde hasta çocuklara moral oldular
YEREL HABERLER Salgın döneminde hasta çocuklara moral oldular