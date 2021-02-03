Şanlıurfalı özel sektör işletme sahipleriyle bir araya geldi

Uluslararası Gıda Tarım Örgütü FAO Koordinatörlüğünde Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eğitim Merkezinde Özel Sektör İstişare Toplantısı düzenlendi.

Programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Halil Şıtıl, FAO Koordinatörü Sheikh Ahaduzzaman, FAO Konu Uzmanları Şebnem Gürbüz ve Fatih Bayrak, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Ahmet Demir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanları, proje kapsamında eğitim alan kursiyerleri istihdam eden seracılık işletmeleri, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmeleri, sebze yetiştiricileri ve yeni dönem kurs programlarında işletme olarak projeye katılım sağlayacak işletmeler katıldı.

Programda projeye katkı sunan işletmelere FAO tarafından düzenlenen teşekkür belgeleri Vali Yardımcısı Metin Esen tarafından verildi.

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