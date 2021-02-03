Vali Erin pompalı tüfekle yaralanan polisi ziyaret etti

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahsın pompalı tüfekle ateş açması sonucu ayağından yaralanan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısını tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Olayın yaşandığı gece yaralı polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, polisin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Vali Erin’e hastane ziyaretinde, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz de eşlik etti.

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